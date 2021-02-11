藍籌7隻升，36隻下跌，17隻無升跌。中石油（0857）升1.17%，報3.45元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）升0.74%，報8.13元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；阿里巴巴（9988）跌3.81%，報161.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低80點。

恒生科技指數成份股0隻升，25隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報23.6元，無升跌；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報161.5元，跌3.81%。

恒指跌穿10天線(26054.51點)，下試20天線(25760.93點)；科指同樣跌穿10天線(6732.66點)，下試20天線(6484.41點)。

金融時報：內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，剝離花唄、借唄。阿里巴巴（9988）開市報161.5元，跌3.81%。

微創醫療（0853）1.11億人幣入主科瑞藥業。開市報47.25元，跌0.42%。

百本（2293）遭入稟追債41萬。無成交，報0.89元。

雅居樂（3383）傳賣盤予保利，公司澄清屬謠言。無成交，報7.5元。

日媒：新鴻基（0086）收購日公司交易涉國安被審查。開市報4.22元，跌1.17%。

美團（3690）遭惠譽降級，投資級別中最低。開市報251.2元，跌3.16%。

丘鈦科技（1478）8月攝像頭銷售按年升2成。開市報12.72元，無升跌。

黑石終止收購SOHO中國（0410），因條件未達成。開市報2.98元，跌14.86%。

中國8月新增人民幣貸款1.22萬億，較預期少。工行（1398）開市報4.42元，跌1.12%；建行（0939）開市報5.7元，跌1.21%。

賀一誠：博企可在橫琴發展體育文化項目，不排斥搞證券交易所。港交所（0388）開市報501元，跌0.6%。

恒大（3333）據報向部份理財產品持有人延遲償還期2至4年。恒大開市報3.54元，跌2.21%；恒大物業（6666）開市報4.64元，跌1.28%；恒騰（0136）開市報3.29元，無升跌；恒大汽車（0708）開市報5.53元，跌0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升2.74%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升1.08%。

異動股

上升異動股，包括，喆麗控股（2209）開市報1.94元，升5.43%；艾伯科技（2708）開市報3.25元，升4.84%；理文化工（0746）開市報9.26元，升3.7%；山東黃金（1787）開市報14.72元，升3.37%；中國宏橋（1378）開市報13.8元，升3.14%；五礦資源（1208）開市報4.11元，升3.01%；加科思（1167）開市報20.5元，升2.91%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升2.74%；中鋁（2600）開市報6.84元，升2.55%；栢能集團（1263）平上市高位10.96元，開市報10.96元，升2.24%；宇華教育（6169）開市報4.06元，升2.01%；。

下跌異動股，包括，SOHO中國（0410）開市報2.98元，跌14.86%；新東方（9901）開市報16.2元，跌7.11%；火幣科技（1611）開市報12.04元，跌5.94%；勝獅貨櫃（0716）開市報1.16元，跌5.69%；神威藥業（2877）開市報8.21元，跌5.31%；揚科集團（1460）開市報0.72元，跌4%。

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