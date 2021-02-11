港股ADR跌306點 夜期低水243點 美期升亞股跌
文章日期：2021年9月13日 08:34
美股向下，港股ADR跌306點或1.21%，報25409點，即月恒指夜期跌178點，低水243點，報25963點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.33%，折合報491.86元；阿里巴巴（9988）跌2.21%，折合報162.62元；美團（3690）跌2.53%，折合報6.59元；匯控（0005）跌1.06%，折合報40.42元；建行（0939）跌1.66%，折合報5.66元。
道期現升0.309%；標期現升0.31%；納期現升0.27%。日股現跌0.02%，韓股現跌0.27%，澳股現升0.07%。
今日焦點股份可留意：
金融時報：內地擬分拆螞蟻集團的支付寶，剝離花唄、借唄。留意阿里（9988）。
微創醫療（0853）1.11億人幣入主科瑞藥業。
百本（2293）遭入稟追債41萬。
雅居樂（3383）傳賣盤予保利，公司澄清屬謠言。
日媒：新鴻基（0086）收購日公司交易涉國安被審查。
美團（3690）遭惠譽降級，投資級別中最低。
丘鈦科技（1478）8月攝像頭銷售按年升2成。
黑石終止收購SOHO中國（0410），因條件未達成。
中國8月新增人民幣貸款1.22萬億，較預期少。留意內銀。
賀一誠：博企可在橫琴發展體育文化項目，不排斥搞證券交易所。留意港交所（0388）。
恒大（3333）據報向部份理財產品持有人延遲償還期2至4年。
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