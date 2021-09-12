艾美疫苗的上市申請於今年7月15日被港交所退回，公司與保薦人高盛、中金、中信建投（國際）及 麥格理齊齊遭「貼堂」。

據艾美疫苗的初步申請文件顯示，集團為內地最大全產業鏈民營疫苗集團，在2020年取得了約60百萬劑的批簽發量，亦是僅次於中國生物（CNBG）的第二大疫苗製造企業。

在2020年及2021年上半年集團收益為16.38億元及6.73億元（人民幣，下同），按年分別升72%及26.5%。在2020年及2021年上半年利潤及虧損分別為4億元及虧損8.63億元。

此前，集團上一次的上市申請，僅披露截至2018年至2020年的財務情況，但隨著現時遞交上市申請，亦需披露截至2021年上半年的財務情況，其2021年上半年盈轉虧，蝕達8.63億元。2021年上半年的行政開支大增至10.26億元，研發成本1.4億元，銷售及分銷開支2.29億元，相關2020年上半年分別大增10.5倍、2倍及29.3%。

集團於文件內提到，今年上半年虧損主要由於一次性股份報酬開支8.97億元，研發成本從4620萬元增至1.396億元，以開發23種在研疫苗的豐富管線。