同時，「跨境理財通」利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次；讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體 ，大灣區有望逐步成為國家連接經濟金融體系內循環與外循環之間的重要紐帶。更好的發揮香港的獨特金融中心作用。

至於「前海方案」則為港帶來三大機遇，前海合作區的面積由14.92平方公里擴展到120.56平方公里，在加強規劃與發展，規則銜接、機制對接，產業的協同互聯，分流了土地制約令本港產業發展空間不足的問題；同時推動擴大對港澳服務領域開放，也在金融及科技創新等方面對接聯通，將讓香港逐步實現產業結構優化升級。

加上，前海方案提出要為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業就業等提供便利。截至今年6月，前海深港青年夢工場已孵化200多家香港的創業團隊，可以預見合作區內會有更多可供港人選擇的高端職位，亦將為本港年青人提供更大的發展空間。