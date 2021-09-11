消息人士表示，美國貿易代表辦公室將要求外部顧問協助計算中國補貼行為，對美國所造成的損失，以便評估調查啟動後應採取的適當回應。官員也會討論前任特朗普政府在2020年1月與中國達成的第一階段貿易協議及其執行機制，以及如何對已被徵收關稅的3000億美元的中國貨品採取下一步行動。

美國貿易代表辦公室拒絕向彭博社置評，商務部和白宮發言人未有回應。白宮新聞秘書則表示，不能透露高層政策官員和內閣成員每天要舉行多少次會議，白宮通常不會證實以上消息。

消息指出，拜登政府傾向於恢復可排除對部分關稅的程序，但尚未作出決定。美國商界和許多議員已經要求政府允許此類關稅。部分拜登政府官員認為，特朗普的對華關稅並沒有導致中國的行為發生期望中的改變，長久以來失去了讓中國回到談判桌，或履行第一階段貿易協議承諾的籌碼。

而在美國作出決定時，會將中國反擊行動可能造成的連帶損失，以及對美國就業者和農民產生的影響都考慮在內。美國希望確保盟友和國會議員不會對該行動提出反對，在作出任何前將先進行協商。