總結全周，標指下跌1.7%，納指下跌1.61%，結束連續兩周上升，道指數下跌2.15%。除蘋果外，多隻大型科技股皆走弱，Tesla（美：TSLA）跌2.46%，披露顯示公司財務總監Zachary Kirkhorn上周初以752.9美元套現209.29萬美元。Alphabet（美：GOOGL）和微軟（美：MSFT）分別跌1.86%和0.52%。金融行業亦下跌，花旗（美：C）和摩根大通（美：JPM）分別跌1.26%和1.15%。

美股上周自紀錄高位回吐，AXS Investments首席執行官Greg Bassuk表示，市場稍作喘息，投資者正在尋找重大、在市場預期以外的正面或負面消息，以幫助他們了解今年餘下時間的市場發展。

中概股昨日高開低走，彭博引述消息人士指，美國貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多等官員在周五會面，討論針對中國補貼展開新調查，作為施壓中國的方式之一，亦談及如何處理前任政府與中國簽署的貿易協議和對華關稅。納斯達克金龍中國指數受消息拖累轉升為跌，收報11466點，下跌1.14%。

多間電商平台周五被國家人力資源社會保障部等部門召見，要求全面了解及改善平台職工問題，與會的滴滴（美：DIDI）昨跌5%，滿幫（美：YMM）跌4.24%。恒指夜期跟隨美股下跌，收報25963點，下跌0.68%，低水243點，ADR港股比例指數收報25409點，下跌1.21%。