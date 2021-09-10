理財通推出後，港人要購買北向通產品，客戶仍然需要親身到內地開戶，而現時在內地銀行有投資服務的港人，則可延用現有投資賬戶購買理財通產品，另外再開設北向通專用匯款賬戶。劉應彬表示，正與內地監管當局探討在現有安排基礎上，以試點形式設立見證開戶安排。至於使用熱烈程度，他認為較難預期，不過跨境理財通是新事物，不需急於使用，可待其慢慢成長。

金管局助理總裁（外事）陳維民表示，內地法例要求每個投資戶口皆需親身開戶，爭取法規彈性需要時間。

理財通監管按屬地原則，南向通產品銷售向香港銀行投訴，匯款事宜向向地銀行投訴，反之亦然。金管局指，現階段跨境理財通只涵蓋由銀行銷售的風險較低，相對簡單的理財產品，較適合透過「只執行交易」模式進行銷售，即投資者主動作出投資指示，銀行負責執行，投資者如有疑問，可以向銷售銀行查詢，但不能推銷或給予投資意見。

助理總裁（銀行操守）區毓麟指，銀行前線未必可完全理解北向通理財產品，因此以只執行模式，由客戶了解產品後作投資決定。此外按屬地原則，南向通的內地客戶若親身到港，香港銀行則可向南向通客戶推銷產品。

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