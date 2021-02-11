香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，目前花旗香港正與一家內地的夥伴銀行進行籌備協調工作，並已進入最後階段。花旗銀行將為南向通大灣區客戶，提供超過100種中低風險類型的財富管理產品，包括債券、基金，以及多種外幣服務。他指出，為配合整體財富管理業務的發展，花旗計劃在2025年底前在香港增聘逾1000名專業財管人員。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，該行在目前的監管框架下，挑選了一系列多元化的產品，以供內地客戶選擇。該行亦正與策略業務夥伴探討，開發不同主題的全新產品。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，大灣區是渣打策略性發展的主要項目之一，該行投資4000萬美元在廣州建設的渣打大灣區中心，現已完成第一階段的建設，至2023年將容納超過1,600名員工。

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港積極做好準備工作，爭取早日獲得監管機構同意推出跨境理財通服務。

招商永隆銀行行政總裁洪波表示，憑藉母行招商銀行（3968）在財富管理的優勢及經驗，該行已完成跨境理財通的平台建設，並做好與招商銀行的對接工作，爭取在第一時間推出服務。

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