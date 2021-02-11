匯豐花旗︰計劃提供逾100項理財通產品
文章日期：2021年9月10日 17:24
匯豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建表示，匯豐在人手、設施、系統、產品及服務等各方面已準備就緒，積極爭取成為首批提供跨境理財通服務的銀行，並計劃在初期提供超過100項中、低風險的精選理財產品，涵蓋細則中規定的所有產品種類。
香港花旗銀行總裁及總經理林智剛表示，目前花旗香港正與一家內地的夥伴銀行進行籌備協調工作，並已進入最後階段。花旗銀行將為南向通大灣區客戶，提供超過100種中低風險類型的財富管理產品，包括債券、基金，以及多種外幣服務。他指出，為配合整體財富管理業務的發展，花旗計劃在2025年底前在香港增聘逾1000名專業財管人員。
渣打香港行政總裁禤惠儀表示，該行在目前的監管框架下，挑選了一系列多元化的產品，以供內地客戶選擇。該行亦正與策略業務夥伴探討，開發不同主題的全新產品。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，大灣區是渣打策略性發展的主要項目之一，該行投資4000萬美元在廣州建設的渣打大灣區中心，現已完成第一階段的建設，至2023年將容納超過1,600名員工。
中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港積極做好準備工作，爭取早日獲得監管機構同意推出跨境理財通服務。
招商永隆銀行行政總裁洪波表示，憑藉母行招商銀行（3968）在財富管理的優勢及經驗，該行已完成跨境理財通的平台建設，並做好與招商銀行的對接工作，爭取在第一時間推出服務。
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