澳門：6間博企去年盈利大插88% 行業轉化盈利相關比率創調查新低
文章日期：2021年9月10日 17:08
澳門統計暨普查局資料顯示，2020年全年經營博彩活動的企業維持9間。在新型冠狀病毒疫情影響下，入境旅客大幅減少，行業全年總收入按年跌78.4%至639.4億元（澳門元，下同），其中博彩收入只有603.2億元，按年減少79.4%。全年全行業9間企業盈利只有221.3億元，當中6大博企佔219.75億元，兩者均按年下跌87.9%。
去年反映9間博企的業界對經濟貢獻的增加值總額為418.5億元，按年大跌79.6%。行業的固定資本形成總額則按年減少37.5%至18.8億元。由於部份大型旅遊博彩設施已於早年落成，加上博企在2020年減少購置資產，令全年行業的固定資本形成總額按年縮減37.5%至18.8億元。顯示行業將收入轉化盈利能力的盈利比率低見36.1%，按年減少26.1個百分點；反映行業成本效益的盈利與支出比率亦降低至56.6%，兩項比率均創有調查以來最低記錄。
全行業的全職職員按年減少2.8個百分點，只有56613人，6間博企佔55406名全職僱員，佔行業整體的97.9%。6間博企盈利按年大減87.9%，只有219.75億元；盈利比率及盈利與支出比率同步下降26個百分點及108.3個百分點。
其他報道
恒指升489點一周升303點 三大指數以近全日高位收 北水連續5日流入
中汽協：8月份乘用車銷量按年下降11.7% 新能源車增1.8倍