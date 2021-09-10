去年反映9間博企的業界對經濟貢獻的增加值總額為418.5億元，按年大跌79.6%。行業的固定資本形成總額則按年減少37.5%至18.8億元。由於部份大型旅遊博彩設施已於早年落成，加上博企在2020年減少購置資產，令全年行業的固定資本形成總額按年縮減37.5%至18.8億元。顯示行業將收入轉化盈利能力的盈利比率低見36.1%，按年減少26.1個百分點；反映行業成本效益的盈利與支出比率亦降低至56.6%，兩項比率均創有調查以來最低記錄。

全行業的全職職員按年減少2.8個百分點，只有56613人，6間博企佔55406名全職僱員，佔行業整體的97.9%。6間博企盈利按年大減87.9%，只有219.75億元；盈利比率及盈利與支出比率同步下降26個百分點及108.3個百分點。

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