惠譽上調台灣評級至AA 「中國台灣」字眼惹關注
文章日期：2021年9月10日 17:01
據彭博社報道，評級機構惠譽（Fitch）將台灣的發行人違約評級（IDR）從「AA-」調升至「AA」，反映台灣經濟經歷了新冠肺炎後，其表現較同行優勝，對外部分將進一步增強，以及持續的財政審慎，展望未來穩定發展。惟惠譽在其評級公告的標題中把台灣稱為中國的一部分，隨即惹來台灣政府的關注，此前惠譽僅用「台灣」字眼。
根據惠譽的評級公告，預計台灣經濟在2021年將增長6.0%，繼去年增長3.1%之後，其增長表現更出色。增長勢頭是由於強勁的出口表現，以及台灣在控制新冠肺炎方面的相對成功，沒有對製造業的運作造成重大阻礙，包括最近的一次爆發。此外，惠譽預計，在全球半導體供應短缺的推動下，對台灣電子和其他信息和通信設備的需求將在2022年保持強勁，預測台灣經濟在2022年將增長3.3%，並在2023年放緩到2.6%。
惟相較於台灣經濟預測的看好，評級公告標題「台灣，中國」的字眼更惹關注。該字眼令部分市場人士感到困惑，理解成中國及台灣一同被調升評級的意思，因惠譽在2003年以來一直僅使用「台灣」的字眼。台灣財政部其後就惠譽未有恢復以往字眼表示遺憾，促惠譽正視相關問題。
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