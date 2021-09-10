根據惠譽的評級公告，預計台灣經濟在2021年將增長6.0%，繼去年增長3.1%之後，其增長表現更出色。增長勢頭是由於強勁的出口表現，以及台灣在控制新冠肺炎方面的相對成功，沒有對製造業的運作造成重大阻礙，包括最近的一次爆發。此外，惠譽預計，在全球半導體供應短缺的推動下，對台灣電子和其他信息和通信設備的需求將在2022年保持強勁，預測台灣經濟在2022年將增長3.3%，並在2023年放緩到2.6%。

惟相較於台灣經濟預測的看好，評級公告標題「台灣，中國」的字眼更惹關注。該字眼令部分市場人士感到困惑，理解成中國及台灣一同被調升評級的意思，因惠譽在2003年以來一直僅使用「台灣」的字眼。台灣財政部其後就惠譽未有恢復以往字眼表示遺憾，促惠譽正視相關問題。

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