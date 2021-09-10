中國8月新增人民幣貸款1.22萬億 較預期少
文章日期：2021年9月10日 16:50
中國人民銀行8月份最新數據顯示，月內的人民幣新增貸款增加1.22萬億元（人民幣、下同），比上年同期少增631億元，亦比市場預期的1.44萬億元為少。當中住戶貸款及企事業單位的貸款分別增加5755億元及6963億元。票據融資則增加2813億元，非銀行業金融機構貸款減少681億元。
外幣貸款方面，8月份減少15億美元。本、外幣貸款餘額在8月底達到193.9萬億元，同比增長11.7%。到月底人民幣貸款餘額為187.8萬億元，同比增長12.1%，增速分別比上月尾和上年同期低0.2個和0.9個百分點。
存款方面，人民幣存款增加1.37萬億元，同比少增5672億元。其中，住戶、非金融企業、財政性，及非銀行業金融機構的存款，分別增加3338億元、5608億元、1724億元及993億元。外幣存款增加37億美元，到8月底外幣存款餘額9997億美元，同比增長22%。當月外幣存款增加37億美元，同比少增221億美元。
廣義貨幣(M2)在8月底餘額231.23萬億元，同比增長8.2%，增速分別比上月底和上年同期低0.1個和2.2個百分點。狹義貨幣(M1)餘額達62.67萬億元，同比增長4.2%，增速分別比上月底和上年同期低0.7個和3.8個百分點；流通中貨幣(M0)餘額8.51萬億元，同比增長6.3%。當月凈投放現金342億元。
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