在今次橫粵澳搞深度合作區方面，未見在金融方面有太大著墨。賀一誠在記者會上會見傳媒時，對於會否在橫琴設立澳門證券交易所的提問時回應稱，要按照國家部署，若有要求，特區政府不會排斥，現階段希望集中在財富管理、債券方面的發展。他又稱，澳門的金融業較為傳統，沒有證券和債券市場，也沒有很多財富管理的工具，原因是金融法律體制未健全。他冀待新一屆立法會組成後，政府將送交一系列健全金融的法案。

此外，由於橫琴有很多投資都是房地產項目，因此在深度合作區內，希望有更多實業項目，當中有明確提到發展大健康產業等。過往粵澳發展中醫藥產業園未見效益，與橫琴原本的總體規劃以居住和金融為主。隨著橫琴總體方案已明確一定要有實體經濟，才能提升產值，因此橫琴會有適當規劃，挑選進駐的企業。

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