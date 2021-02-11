會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要切實提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的主要內容，全面貫徹落實好《意見》要求，依法合規用工。頭部平台企業要「走前頭做示範」，全面了解及梳理排查平台用工的情況和問題，依法制定整改工作方案。

對符合確立勞動關係情形的新就業形態勞動者，公司要依法訂立勞動合同，保障其合法權益。要修改完善與用工合作企業的合作協議，督促用工合作企業依法合規用工。另要健全保障勞動者權益的製度機制，充分聽取勞動者意見建議，暢通勞動者訴求表達渠道，優化平台算法規則，完善收入分配製度、休息制度、勞動安全衛生製度。

會議強調，頭部平台企業要發揮好行業引領作用，帶頭關心關愛勞動者，積極履行社會責任，切實維護好新就業形態勞動者權益。

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