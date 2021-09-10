劉應彬指出，跨境理財通以兩地銀行系統為基礎，參與計劃的香港銀行可與一家或以上的內地銀行以伙伴模式合作開展業務，分別負責匯款和產品銷售。以「北向通」為例，香港投資者須在香港銀行開立一個匯款戶口，並在與該香港銀行合作的內地銀行開立投資戶口。兩地銀行會把兩個戶口配對，以實施資金閉環管理。

額度使用量以跨境匯款淨值計算。舉例說，某「北向通」投資者從香港匯款80萬人民幣到內地購買理財產品，其投資者個人額度用量將為80萬；如果該投資者後來退出部分投資，將部分收益及本金匯回香港（以20萬人民幣爲例），該投資者的個人額度使用量會變成60萬人民幣。一旦額度達至上限時，個人跨境匯出款項至投資戶口便會停止，但投資者仍然可以從投資戶口匯款至其所在地的匯款戶口。

跨境理財通戶口下的資金將實施閉環管理。換言之，投資者在投資戶口內的資金，只可以用來購買合資格的理財產品，或者在退出投資後以原路匯回匯款戶口；投資者不可以直接從投資戶口提取現金，或將資金匯到匯款戶口以外的其他賬戶。

他重申，計劃實施初期，「北向通」和「南向通」各設1500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。當局將不時檢視額度的整體使用情況和市場發展需要，並據此與內地及澳門監管機構探討將來對額度作出調整。

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