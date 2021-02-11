恒指升489點一周升303點 三大指數以近全日高位收 北水連續5日流入
文章日期：2021年9月10日 16:32
中美兩國領導人通電話，刺激中港股市向上，恒指以全日高位收，國指、科指亦以接近全日高位收。
恒指今早高開154點見全日底，收市升489點或1.91%，為全日高位，高低波幅335點，收報26205點，成交金額1498億元，較上日減少9.74%；國指升203點或2.21%，報9386點。恒生科技指數收報6748點，升2.87%。
藍籌52隻升，8隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升7.42%，收報33.3元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.34%，收報259.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；恒安（1044）跌2.65%，收報42.3元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1%，收報118.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報97.45元，升5.47%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報26.4元，跌0.19%。
恒指升穿10天線(26019.93點)、20天線(25775.74點)；科指升穿10天線(6706.94點)。
北水南下合計淨流入6.56億元，較上日減少2.52%，連續第5日流入，累計流入82.32億元，對上一次連續5日淨流入是2021年5月17日。南水北上合計淨流入36.19億元人民幣，較上日增加38.38%，連續第2日流入，累計流入62.34億元。
一周表現
恒指本周累升1.17%或303點，升幅是9月3日後最大，當時收市升幅為1.94%；本周表現最佳的是美團（3690），累升5.96%，其次為海底撈（6862）及李寧（2331），分別升5.05%及4.9%。而表現最差的是小米（1810），累跌5.12%，其次為信義玻璃（0868）及恒安（1044），分別跌4.7%及4.08%。
國指本周累升1.02%或95點，升幅是9月3日後最大，當時收市升幅為3.73%；本周表現最佳的是快手（1024），累升8.1%，其次為美團（3690）及京東物流（2618），分別升5.96%及5.47%。而表現最差的是恒大物業（6666），累跌16.07%，其次為中國飛鶴（6186）及融創中國（1918），分別跌10%及8.56%。
科指本周累升0.29%或19點，升幅是年9月3日後最大，當時收市升幅為6.43%；本周表現最佳的是快手（1024），累升8.1%，其次為微盟（2013）及美團（3690），分別升5.98%及5.96%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌6.22%，其次為網易（9999）及小米（1810），分別跌5.48%及5.12%。
午後消息股表現
理財通南北各1500億額度，內地居民開戶不用簽證。港交所（0388）收報504元，升2.4%。
中資券商股向上，中金（3908）收報22.65元，升1.57%；海通證券（6837）收報7.36元，升2.79%；中信証券（6030）收報21.3元，升2.9%；華泰證券（6886）收報12.78元，升2.73%；廣發証券（1776）創52周高，見16.2元，收報15.58元，升1.7%。
中汽協：8月份乘用車銷量按年下降11.7%，新能源車增1.8倍。汽車股個別發展，吉利（0175）收報27.15元，升0.18%；比亞迪（1211）收報261.6元，跌0.3%；廣汽集團（2238）收報8.36元，跌1.18%；東風集團股份（0489）收報8.5元，跌0.93%；長城汽車（2333）收報33元，升1.54%；北京汽車（1958）收報3.05元，升3.74%。
賀一誠：多元化並不意味將澳門博彩業轉移到橫琴。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報12.12元，跌0.66%；美高梅中國（2282）收報8.21元，升1.36%；澳博控股（0880）收報7.29元，跌1.09%；永利澳門（1128）收報9.45元，跌1.15%；銀河娛樂（0027）收報52.7元，跌1.03%；金沙中國（1928）收報26.55元，跌0.38%。信德（0242）收報2.36元，升0.43%。
正榮地產（6158）上月售樓115億元人幣。收報4.29元，升0.23%。
今早及隔晚消息股表現
國泰（0293）賀75周年，售退役客機改造金屬筆及機組人員制服改造精品。收報6.77元，升0.45%。
傳小米汽車目標三年銷量90萬部，小米：不予置評。小米收報24.1元，升2.12%；小鵬汽車（9868）收報153.5元，升2.27%；理想汽車（2015）收報118.9元，升2.59%；恒大汽車（0708）收報5.54元，升2.03%。
海倫司（9869）首日上市，曾升最多30.25%，高見25.75元，收報24.3元，升22.91%。
日經：聯想（0992）研發費將倍增至近700億，用於人工智能技術。收報8.24元，升1.1%。
東方海外（0316）折讓8.8%配股籌34億。收報158元，跌4.53%。
《南華早報》昨晚更新報道稱監管部門「放慢」審批流程，早前稱暫停審批。騰訊（0700）收報490元，升2.08%；網易（9999）收報138.1元，升3.14%。心動公司（2400）收報50.75元，升8.09%；雲遊控股（0484）收報1.38元，升4.55%；聯眾（6899）收報0.51元，升5.15%。
恒大傳獲監管同意與金融機構重新協商還款安排。恒大（3333）收報3.62元，升1.97%；恒大物業（6666）收報4.7元，升1.51%。
立場董事蔡東豪退任大快活（0052）獨立非執行董事。收報17.9元，升0.56%。
舜宇光學（2382）手機鏡頭出貨量按年跌23%。收報232.6元，跌0.17%。
新地（0016）全年核心盈利299億，末期息維持3.7元。收報110.9元，升1.19%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.66元，收報6.26元，跌5.58%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.04元，收報5.71元，跌3.55%；北京控股（0392）創52周高，見30.9元，收報29.9元，跌2.13%；中國水務（0855）創52周高，見8.66元，收報8.65元，升6.27%。
航運股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見35.1元，收報35元，升2.19%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.42元，收報4.3元，升1.65%。
其他破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.89元，收報6.85元，升3.47%；栢能集團（1263）創上市新高，見10.96元，收報10.72元，升11.9%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；廣發証券（1776）創52周高，見16.2元，收報15.58元，升1.7%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，無升跌；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；揚科集團（1460）創52周高，見0.76元，收報0.75元，升8.7%；中信（0267）創52周高，見10.24元，收報9.96元，升0.71%。
破底股方面
內房物管相關股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見4.21元，收報4.37元，升2.1%；建業新生活（9983）創上市新低，見5.08元，收報5.39元，跌1.46%；中原建業（9982）創上市新低，見1.4元，收報1.55元，升2.65%；雅居樂（3383）見52周低7.33元，收報7.5元，升0.94%；時代中國（1233）見52周低6.71元，收報6.99元，升2.79%；花樣年（1777）見52周低0.62元，收報0.64元，升1.59%。
其他破底股包括，成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，升1.69%；家鄉互動（3798）見52周低2.1元，收報2.18元，跌0.46%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.35元，收報1.37元，跌8.05%；邁博藥業（2181）見52周低0.91元，收報0.96元，升1.05%；嘉華國際（0173）見52周低3.36元，收報3.39元，跌0.88%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.93元，跌2.11%；恒隆地產（0101）見52周低17.82元，收報18.02元，跌0.44%。
異動股
上升異動股，包括，方正控股（0418）收報0.95元，升31.94%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升12.05%；栢能集團（1263）創上市新高，見10.96元，收報10.72元，升11.9%；SOHO中國（0410）收報3.5元，升9.38%；東陽光藥（1558）收報4.67元，升9.37%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.19元，收報7.02元，升9.35%；綠城中國（3900）收報12.48元，升9.28%；揚科集團（1460）創52周高，見0.76元，收報0.75元，升8.7%；理文化工（0746）創52周高，見9.41元，收報8.93元，升8.11%。
下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.158元，跌12.22%；太陽國際（8029）收報0.5元，跌9.09%；澳洲成峰高教（1752）收報0.168元，跌8.2%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.35元，收報1.37元，跌8.05%；東岳（0189）收報21.6元，跌7.49%；再鼎醫藥（9688）收報1064元，跌7.32%；中國智能交通（1900）收報0.18元，跌5.76%；中國能源建設（3996）收報1.48元，跌5.73%；華潤電力（0836）收報20.2元，跌5.61%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.66元，收報6.26元，跌5.58%；中國環保科技（0646）收報0.017元，跌5.56%。
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