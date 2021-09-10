恒大今午收市報3.62元，升1.97%，成交額達到3.59億元。此前有報道指，國務院金融穩定發展委員會上月同意恒大與銀行協商展期的提議，並引述消息指，恒大已聯絡多家債權銀行和信託公司。

另綜合內地傳媒報道，恒大主席許家印今日在恒大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，一分錢都不能少。

許家印據報於會上稱：「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」兌付過程中，一定做到公平公正，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

他續稱，目前恒大遇到了前所未有的困難，但恒大的基本面沒有改變，接下來恒大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，恢復正常經營，這也是恒大財富產品兌付的最大保證。

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