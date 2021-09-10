南向通的合資格理財產品包括（一）在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金；（二）債券；及（三）人民幣、港元和外幣存款。

北向通的合資格理財產品包括主要涵蓋經銀行銷售「低」風險至「中」風險及相對簡單的理財產品。

南向通指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責；而北向通指香港合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品的銷售由內地銀行負責。

以上大致與早前公布的徵求意見稿一致。

實行細節方面，若理財產品屬於指明的範圍，該理財產品已能成為南向或北向通的合資格理財產品，不用再需要進一步取得內地或香港相關監管機構的認可或批核。

目前內地居民開立香港賬戶必須持有3個月有效來港簽證的要求，但有關的簽證要求不適用於在香港開立的南向通投資專戶。

香港銀行不宜為南向通客戶提供冷門的外幣存款，建議現階段除人民幣和港元外，只提供主要貨幣的外幣存款服務，即美元、歐元、英鎊、澳元、新西蘭元、加拿大元、瑞士法郎、日圓及新加坡元。

每名合資格北向通投資者，在任何時候只能開立一個匯款專戶和一個投資專戶。投資者若希望在另一家香港銀行開立跨境理財通匯款專戶，應先取消其在其他香港銀行開立的匯款專戶。

同樣，每名合資格南向通投資者，在任何時候只能在一家香港銀行開立一個投資專戶。

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