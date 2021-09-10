港交所前高層涉貪案 楊金隆拒作供
文章日期：2021年9月10日 14:50
港交所（0388）前高層楊金隆被指未有披露與上市顧問林楚華利益衝突一案今日續審。辯方律師指，楊金隆選擇不上庭作供。而楊金隆妻子郝媛媛作供時表示，曾向楊金隆透露以自己名義代林楚華購買投資基金，惟楊金隆指因當中不涉及任何佣金或其他利益，純粹出於友情幫助，故未必需要向港交所作出申報。
郝媛媛作供時表示，林楚華分別存入其個人戶口及與楊金隆聯名戶口的815萬及100萬元港幣均是用作代為投資，而以她個人名義持有的投資基金總值200萬美金及100萬港幣，實際上超出林楚華給予的915萬元。郝又指，代林楚華投資的基金當中，亦涉及另一名女友人，幫助二人購買純粹是出於友情，從沒獲取佣金或任何利益，因該些基金只開放予機構投資者，需要十分了解產品及其策略，亦設有最低資產要求，以二人名義「幾乎不可能」買到。
郝又指，曾向楊金隆透露代林楚華及女友人購買投資基金，並指沒有因此獲取佣金或其他利益，楊表示未必需要向港交所作出披露。至於林、女友人所涉基金，以及基金擁有人的分配比例，郝指未曾向楊交待；亦沒向楊透露林傳入個人戶口的815萬元是用作代林投資。郝指出，自己不太肯定楊金隆當時所任職港交所的披露要求，楊金隆曾向她告知如涉及港股買賣須作出申報，惟她認為基金投資與港股買賣並不相同。
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