郝媛媛作供時表示，林楚華分別存入其個人戶口及與楊金隆聯名戶口的815萬及100萬元港幣均是用作代為投資，而以她個人名義持有的投資基金總值200萬美金及100萬港幣，實際上超出林楚華給予的915萬元。郝又指，代林楚華投資的基金當中，亦涉及另一名女友人，幫助二人購買純粹是出於友情，從沒獲取佣金或任何利益，因該些基金只開放予機構投資者，需要十分了解產品及其策略，亦設有最低資產要求，以二人名義「幾乎不可能」買到。

郝又指，曾向楊金隆透露代林楚華及女友人購買投資基金，並指沒有因此獲取佣金或其他利益，楊表示未必需要向港交所作出披露。至於林、女友人所涉基金，以及基金擁有人的分配比例，郝指未曾向楊交待；亦沒向楊透露林傳入個人戶口的815萬元是用作代林投資。郝指出，自己不太肯定楊金隆當時所任職港交所的披露要求，楊金隆曾向她告知如涉及港股買賣須作出申報，惟她認為基金投資與港股買賣並不相同。

其他報道

恒指半日升423點 美團、海底撈升逾5% 海倫司升18% 北水增1.8倍

國泰賀75周年 售退役客機改造金屬筆及機組人員制服改造精品

傳小米汽車目標三年銷量90萬部 小米：不予置評

中美兩國領導人通話 上證創近7個月高 半日升0.43% 成交破萬億

麥格理通知在美員工 可永久採取混合制工作模式

中國網上音頻平台喜馬拉雅撤銷美國上市申請

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 見兩周低

白宮官員：談話由拜登發起 冀了解兩國關係能否更認真嚴肅

央視：習近平稱應推動中美關係儘快回到穩定發展正確軌道

人行前行長周小川：中國在央行數字貨幣取得可喜進展

白宮：拜登與習近平通話討論兩國分歧 確保不陷入衝突 中港股市向上

耶倫：如果債務上限未能及時上調 或引發金融系統風險

海倫司首日上市曾升最多30% 一手賺2990元

彭博社：本港擬限制散戶投資SPAC 諮詢文件或於本月發表

滬深股市向下 人行本周淨回籠800億創近7個月高

恒指高開154點 重上20天線 騰訊升2.3% 海倫司上市升16%

日經：聯想研發費將倍增至近700億 用於人工智能技術