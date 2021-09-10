近期熱炒的資源股初段向好，但高位見獲利盤湧現，銅、鋁、鈷、基建、航運都顯著衝高回順，新能源和電力普遍下跌。始終很多資源股過去一個累升50%至80%，就算短期基本因素強，也一定有獲利沽盤。

但資金繼續流向舊經濟，作為指標的A50指數今早便升了2%。今早另一強勢崛起的板塊便是中資金融股。4大行升1%至2%，招行（3968）更升逾3.3%。內險股也有些起色，當中以中國太平（0966）和太保（2601）走勢較好，較有動力。平保（2318）則仍在60元水平好淡爭持。

舊經濟股也不只是周期股和三儍，大消費也是其中之一。不過今早白酒股表現分化，茅台升近1%，山西汾酒則大升5%，資金並非全面買入。港股這邊體育用品股也強勢，上半年業績遜預期的特步（1368）走勢頗強，績後急挫但穩步回升，呈拾級而上之勢，可候低於14元附近入市，失守20天線止蝕。

張兆聰

明報首席評論員