恒指半日升423點 美團、海底撈升逾5% 海倫司升18% 北水增1.8倍
文章日期：2021年9月10日 12:17
中美兩國領導人相隔7個月再次通話，恒指今早高開154點後，升幅曾擴大至447點或1.74%，是8月24日後最大升幅，半日高低波幅293點。
恒指半日升423點或1.65%，報26139點，成交金額896億元；國指升186點或2.03%，報9370點。恒生科技指數收報6728點，升2.56%。
藍籌51隻升，9隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升6.29%，收報32.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升5.23%，收報261.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻108點；恒安（1044）跌2.99%，收報42.15元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1.59%，收報117.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報97.3元，升5.3%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報26.2元，跌0.95%。
恒指升穿10天線(26013.27點)及20天線(25772.4點)；科指升穿10天線(6704.94點)。
北水南下合計淨流入18.98億元，較上日增加182.04%，連續第5日流入，累計流入94.74億元，對上一次連續5日淨流入是2021年5月17日。南水北上合計淨流入40.43億元人民幣，較上日增加54.6%，連續第2日流入，累計流入66.58億元。
海倫司（9869）上市，定價19.77元。曾升近三成，半日收報23.45元，升18.61%。
國泰（0293）賀75周年，售退役客機改造金屬筆及機組人員制服改造精品。收報6.79元，升0.74%。
傳小米汽車目標三年銷量90萬部，小米（1810）：不予置評。小米收報24.05元，升1.91%；恒大汽車（0708）收報5.51元，升1.47%；小鵬汽車（9868）收報153元，升1.93%；理想汽車（2015）收報118.2元，升1.98%。
日經：聯想（0992）研發費將倍增至近700億，用於人工智能技術。收報8.2元，升0.61%。
東方海外（0316）折讓8.8%配股籌34億。收報158.4元，跌4.29%。
《南華早報》昨晚更新報道稱監管部門「放慢」審批流程，早前稱暫停審批。騰訊（0700）收報488元，升1.67%，曾升最多3.08%，是9月6日後最大升幅；網易（9999）收報137元，升2.32%，曾升最多4.33%，9月1日後最大升幅，當日升幅為8.05%。手遊股個別發展，心動公司（2400）收報50元，升6.5%；指尖悅動（6860）收報0.207元，升5.08%；聯眾（6899）收報0.55元，升13.4%；家鄉互動（3798）見52周低2.1元，收報2.14元，跌2.28%。
恒大傳獲監管同意與金融機構重新協商還款安排。恒大2024年4月到期美元債債價急升，升幅達5.17%，勢創2020年9月29日以來最大漲幅。恒大（3333）曾升最多2.82%，是9月8日後最大升幅，收報3.52元，跌0.85%。恒大物業（6666）收報4.76元，升2.81%；恒騰（0136）收報3.28元，跌1.2%。
立場董事蔡東豪退任大快活（0052）獨立非執行董事。收報17.8元，無升跌。
舜宇光學（2382）手機鏡頭出貨量按年跌23%。收報234元，升0.43%。
新地（0016）全年核心盈利299億，末期息維持3.7元。收報111.1元，升1.37%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見6.66元，收報6.34元，跌4.37%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.04元，收報5.58元，跌5.74%；北京控股（0392）創52周高，見30.9元，收報30.2元，跌1.15%。
航運股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見35.1元，收報34.45元，升0.58%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.42元，收報4.3元，升1.65%。
其他破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.8元，收報6.73元，升1.66%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；廣發証券（1776）創52周高，見16.2元，收報15.64元，升2.09%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升1.37%；中信（0267）創52周高，見10.24元，收報10元，升1.11%；中信資源（1205）創52周高，見0.58元，收報0.57元，升1.79%；理文化工（0746）創52周高，見9.41元，收報9元，升8.96%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.19元，收報7.04元，升9.66%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見4.21元，收報4.26元，跌0.47%；建業新生活（9983）創上市新低，見5.08元，收報5.34元，跌2.38%；中原建業（9982）創上市新低，見1.4元，收報1.48元，跌1.99%；雅居樂（3383）見52周低7.33元，收報7.49元，升0.81%；時代中國（1233）見52周低6.71元，收報7元，升2.94%；花樣年（1777）見52周低0.62元，收報0.64元，升1.59%。
其他破底股包括，成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.58元，跌1.69%；家鄉互動（3798）見52周低2.1元，收報2.14元，跌2.28%；邁博藥業（2181）見52周低0.91元，收報0.91元，跌4.21%；嘉華國際（0173）見52周低3.36元，收報3.39元，跌0.88%；恒隆地產（0101）見52周低17.82元，收報18.08元，跌0.11%；百威（1876）見52周低18.54元，收報18.7元，跌0.43%；遠大住工（2163）見52周低10元，收報10.18元，跌3.05%。
異動股
上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.094元，升18.99%；聯眾（6899）收報0.55元，升13.4%；SOHO中國（0410）收報3.62元，升13.13%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.19元，收報7.04元，升9.66%；摩比發展（0947）收報0.425元，升8.97%；理文化工（0746）創52周高，見9.41元，收報9元，升8.96%；方正控股（0418）收報0.78元，升8.33%；栢能集團（1263）收報10.32元，升7.72%；築友智造（0726）收報0.96元，升6.67%；心動公司（2400）收報50元，升6.5%。
下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.5元，跌9.09%；再鼎醫藥（9688）收報1065元，跌7.23%；協同通信（1613）收報0.465元，跌7%；有線（1097）收報0.07元，跌6.67%；東岳（0189）收報21.85元，跌6.42%；澳洲成峰高教（1752）收報0.172元，跌6.01%；中國智能交通（1900）收報0.18元，跌5.76%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.04元，收報5.58元，跌5.74%；綠城管理控股（9979）收報3.51元，跌5.65%；中國環保科技（0646）收報0.017元，跌5.56%；金斯瑞（1548）收報33.95元，跌5.3%。
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