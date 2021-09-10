國泰賀75周年 售退役客機改造金屬筆及機組人員制服改造精品
文章日期：2021年9月10日 11:50
國泰（0293）推出多款75周年限量版珍藏紀念品，當中包括435套限量版金屬筆和卡片盒套裝，由國泰機隊最後一架退役波音747-400 B-HUJ客機改造，利用回收得來的鋁材製作而成，並刻上獨立編號。
紀念飛機掛牌為另一75周年紀念品，每件行李掛牌均採用國泰的波音777-200 B-HND客機機身物料製成。䁥稱為Haneda Jet的客機，於1996年6月13日加入機隊，於服役期間接載了超過600萬位乘客。
國泰是次亦與香港時尚生活品牌「住好啲」（G.O.D）合作，將機組人員的制服回收再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。
其他報道
中美兩國領導人通話 上證創近7個月高 半日升0.43% 成交破萬億
白宮：拜登與習近平通話討論兩國分歧 確保不陷入衝突 中港股市向上
恒指高開154點 重上20天線 騰訊升2.3% 海倫司上市升16%
路透社：歐央行擬將緊急購債計劃定為每月600億至700億歐元
港股ADR升162點 夜期高水78點 騰訊ADR升2.5% 外圍向上