紀念飛機掛牌為另一75周年紀念品，每件行李掛牌均採用國泰的波音777-200 B-HND客機機身物料製成。䁥稱為Haneda Jet的客機，於1996年6月13日加入機隊，於服役期間接載了超過600萬位乘客。

國泰是次亦與香港時尚生活品牌「住好啲」（G.O.D）合作，將機組人員的制服回收再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。

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