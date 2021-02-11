港元現報7.7748元升值28點子，曾貶值最多4點子，報7.778元，亦曾升值最多29點子，報7.7747元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.24點子至0.03643%；1星期HIBOR無升跌報0.04089%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.04875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14411%；6個月期HIBOR跌0.61點子至0.24286%；12個月期HIBOR跌0.89點子至0.34232%。

美元指數現報92.458貶值0.021點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.08475%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0206%，連續3日收窄，利差是2021年8月27日後最低，當日差距為-0.0226%。

對上一次連續3日收窄，是2021年8月25日，當日利差報-0.0223%。

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