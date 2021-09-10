習近平表示，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

習近平稱，當前，國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。

習近平又表示，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，中美兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

拜登指，兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

拜登稱，美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

央視報道稱，雙方一致認為，美中元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

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