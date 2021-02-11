彭博社：本港擬限制散戶投資SPAC 諮詢文件或於本月發表
文章日期：2021年9月10日 09:45
彭博社引述消息指，本港擬限制散戶投資SPAC，只允許資產超過800萬元、其認為是專業投資者的人參與特殊目的收購公司(SPAC)的一級和二級市場交易。
報道指，政府計劃於本月發表SPAC框架諮詢公眾意見，符合財政司宣布的時間表。消息指，雖然與當局會面的市場人士願意擴大投資者，但大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。
報道指，諮詢可能會就市值要求徵詢公眾意見。監管機構正在就徵求意見稿進行最後修改，計劃仍有可能發生變化。
港交所（0388）發言人稱「我們一直在想方法改善我們的上市框架，在提供適當的投資者保護、市場質量和市場吸引力之間取得適當的平衡」，「港交所將繼續評估香港SPAC框架的可行性，我們期待在適當時候就此向市場進行諮詢」。
香港證監會發言人對報道內容不予置評。
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