報道指，政府計劃於本月發表SPAC框架諮詢公眾意見，符合財政司宣布的時間表。消息指，雖然與當局會面的市場人士願意擴大投資者，但大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。

報道指，諮詢可能會就市值要求徵詢公眾意見。監管機構正在就徵求意見稿進行最後修改，計劃仍有可能發生變化。

港交所（0388）發言人稱「我們一直在想方法改善我們的上市框架，在提供適當的投資者保護、市場質量和市場吸引力之間取得適當的平衡」，「港交所將繼續評估香港SPAC框架的可行性，我們期待在適當時候就此向市場進行諮詢」。

香港證監會發言人對報道內容不予置評。

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