恒指高開154點 重上20天線 騰訊升2.3% 海倫司上市升16%
文章日期：2021年9月10日 09:26
恒指今早高開154點或0.61%，報25870點，成交金額73億元；國指今早高開58點或0.64%，報9241點。恒生科技指數開市報6618點，升0.89%。
藍籌37隻升，11隻下跌，12隻無升跌。萬洲（0288）升2.56%，報6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.33%，報491.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；恒安（1044）跌2.76%，報42.25元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.7%，報5.64元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報138元，升3.06%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報26元，跌1.7%。
恒指重上20天線(25758.98點)，受制於10天線(25986.41點)；科指同樣受制於10天線(6693.98點)。
海倫司（9869）上市，定價19.77元。開市報23.05元，升16.59%。
東方海外（0316）折讓8.8%配股籌34億。開市報155.8元，跌5.86%。
《南華早報》昨晚更新報道稱監管部門「放慢」審批流程，早前稱暫停審批。騰訊開市報491.2元，升2.33%；網易（9999）開市報138元，升3.06%。雲遊控股（0484）開市報1.39元，升5.3%。
恒大傳獲監管同意與金融機構重新協商還款安排。恒大（3333）開市報3.62元，升1.97%；恒大汽車（0708）開市報5.8元，升6.81%；恒大物業（6666）開市報4.68元，升1.08%；恒騰（0136）開市報3.35元，升0.9%。
立場董事蔡東豪退任大快活（0052）獨立非執行董事。無成交，報17.8元。
小米（1810）再斥近億回購410萬股。開市報23.6元，無升跌。
舜宇光學（2382）手機鏡頭出貨量按年跌23%。開市報230.6元，跌1.03%。
新地（0016）全年核心盈利299億，末期息維持3.7元。開市報109.1元，跌0.46%。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.98元，開市報5.98元，升1.01%；中信資源（1205）創52周高，見0.57元，開市報0.57元，升1.79%；中鋁（2600）創52周高，見6.95元，開市報6.95元，升3.27%。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報5.8元，升6.81%；南方錳業（1091）開市報1.55元，升6.16%；上海復旦（1385）開市報24.75元，升5.1%；新高教（2001）開市報4.09元，升4.07%；艾伯科技（2708）開市報3.2元，升3.23%；網易（9999）開市報138元，升3.06%。
下跌異動股，包括，中國智能交通（1900）開市報0.18元，跌5.76%；遠東宏信（3360）開市報8.48元，跌3.96%；加科思（1167）開市報19.66元，跌3.39%；再鼎醫藥（9688）開市報1110元，跌3.31%；恒安（1044）開市報42.25元，跌2.76%；耐世特（1316）開市報8.23元，跌2.37%；天立教育（1773）開市報2.28元，跌2.15%；協同通信（1613）開市報0.49元，跌2%；BC科技（0863）開市報14.7元，跌1.87%；冠君（2778）開市報4.27元，跌1.84%。