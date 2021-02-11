港股ADR升162點 夜期高水78點 騰訊ADR升2.5% 外圍向上
文章日期：2021年9月10日 08:48
美股向下，港股ADR升162點或0.63%，報25879點，即月恒指夜期升148點，高水78點，報25794點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.5%，折合報491.99元；阿里巴巴（9988）升1.03%，折合報162.66元；美團（3690）升2.28%，折合報254.28元；匯控（0005）升0.07%，折合報40.43元；建行（0939）跌0.25%，折合報5.67元。
道期現升0.097%；標期現升0.07%；納期現升0.11%。日股現升0.39%，韓股現升0.37%，澳股現升0.48%。
今日焦點股份可留意：
海倫司（9869）上市，定價19.77元。
東方海外（0316）折讓8.8%配股籌34億。
《南華早報》昨晚更新報道稱監管部門「放慢」審批流程，早前稱暫停審批。騰訊ADR反彈，同時留意網易（9999）及其他手遊股。
立場董事蔡東豪退任大快活（0052）獨立非執行董事。
小米（1810）再斥近億回購410萬股。
舜宇光學（2382）手機鏡頭出貨量按年跌23%。
新地（0016）全年核心盈利299億，末期息維持3.7元。
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