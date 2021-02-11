經濟復蘇看法分歧 道指跌151點 見1個月低及3個月最長跌浪
文章日期：2021年9月10日 08:16
美國上周首次申領失業救濟人數雖創6月底以來最大降幅，顯示勞動力市場繼續向全面復蘇邁進，不過，市場同時亦認為Delta變種病毒可能正在阻礙經濟復蘇，更多美國公司對此表示擔憂，令投資者對決策機構縮減政策刺激的前景保持警惕。美股向下，道指、標指連跌4日，其中道指收市更創8月4日後收市新低。
道指連跌4日累跌564.44點，對上一次連跌4日是6月17日；標指連跌4日累跌43.67點，對上一次連跌4日是6月18日；納指則連跌2日，累跌126.08點，對上一次連跌2日是2021年8月17日。
道瓊斯工業平均指數收跌151點，跌幅0.44%，報34879點。標普500指數收跌20點，跌幅0.47%，報4493點。納斯達克綜合指數收跌38點，或0.26%，報15248點。
Amgen跌2.4%，報215.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低34點，而NIKE升1.64%，報163.34元，貢獻道指17點。
科技股方面，蘋果收市報154.07元，跌0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2870.82元，跌0.1%，亞馬遜收市報3484.16元，跌1.17%，Facebook收市報378元，升0.11%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報467點。德國DAX指數收漲0.09%，報15623點；法國CAC 40指數漲0.24%，報6684點；英國富時100指數收跌1.01%，報7024點。