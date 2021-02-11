道指連跌4日累跌564.44點，對上一次連跌4日是6月17日；標指連跌4日累跌43.67點，對上一次連跌4日是6月18日；納指則連跌2日，累跌126.08點，對上一次連跌2日是2021年8月17日。

道瓊斯工業平均指數收跌151點，跌幅0.44%，報34879點。標普500指數收跌20點，跌幅0.47%，報4493點。納斯達克綜合指數收跌38點，或0.26%，報15248點。

Amgen跌2.4%，報215.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低34點，而NIKE升1.64%，報163.34元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報154.07元，跌0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2870.82元，跌0.1%，亞馬遜收市報3484.16元，跌1.17%，Facebook收市報378元，升0.11%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報467點。德國DAX指數收漲0.09%，報15623點；法國CAC 40指數漲0.24%，報6684點；英國富時100指數收跌1.01%，報7024點。