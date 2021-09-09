蔚來赴港上市受阻 或推遲至明年
文章日期：2021年9月9日 19:45
被視為是特斯拉（Tesla，美：TSLA）在內地最接近的競爭對手之一、內地電動車製造商蔚來汽車（美：NIO）繼在美國上市後，今年3月申請赴港第二上市，惟彭博社引述消息人士報道，有關計劃恐推遲至明年，有指涉及公司結構問題，並與2019年公司設立的用戶信託有關。
彭博社引述消息人士報道，蔚來已收到港交所（0388）對其公司結構方面的詢問，包括2019年成立的用戶信托，或成為蔚來緊隨其競爭對手小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）來港上市的阻礙。消息人士又指，審議工作正在進行當中，蔚來仍有可能決定不在香港上市。蔚來及港交所的代表拒絕置評。
此外，蔚來昨日宣布發行20億美元的美國存託憑證（ADR），消息人士指出，鑒於香港上市計劃推遲，公司欲利用ADR迅速籌集資金。而在消息公布後，蔚來股價昨日在紐約創下三周以來最大跌幅。
根據公司文件，蔚來創辦人及CEO李斌在2019年，把其5,000萬股份轉讓予用戶信託，並保留對該些股份的投票權，讓用戶有機會通過信託決定股份收益的分配方式，以加深蔚來與用戶之間的信任關係。
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