【明報專訊】就在特首林鄭月娥周一（6日）訪問深圳進行深港合作會議時，國務院突然宣布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，搶盡了這個首次升級到兩地首長開會的風頭。這個新方案最搶眼當然是把前海深港合作區面積擴大7倍，由15平方公里擴至120平方公里。截至筆者執筆時，香港商界對這個「新前海」反應未見熱烈。無他，前海談深港合作大大話話講了10年，但進展相當緩慢，地理面積擴大7倍，就是否過去10年面對的困難一掃而空？大家心中有數。

港商界對「新前海」反應未見熱烈

前海這個深港合作區成立了11年，林鄭早兩天提到前海的成績時，特別強調當地港資註冊企業達到1.15萬家。不過翻查資料，至2018年底，這數字已經超過1萬家。前海合作區的官方網頁顯示，自2020年起前海港資企業註冊量急跌，這當然與疫情爆發、中港兩地封關有關。但奇就奇在由2020年8月之後，前海港資註冊企業累計數量反而曾經下跌（見圖），全年累計數維持400家。到2021年更一直低迷，到6月都只是累計54家。到底中間發生了甚麼事？恐怕不能用未通關來解釋。