「契媽」Cathie Wood沽剩「討好北京」中概股
文章日期：2021年9月9日 18:38
有「連登契媽」、「科技女股神」之稱的Cathie Wood旗下基金方舟投資（ARK）早前曾沽清中概股，其後在上月底重建中概股倉位，包括京東集團（9618）、百度（9888）及比亞迪股份（1211）。《金融時報》報道，其基金再度大幅減少中概股投資，只留下「討好北京」的投資組合，其中包括京東物流（2618）及拼多多（美：PDD）。
《金融時報》報道，Cathie Wood旗下基金方舟已大幅減少對中國的投資，並會把一些「輸家」的中概股換成「以共富政策討好北京」的公司。Cathie Wood特別提到，在已整合好的投資組合中，欲尋求政府青睞的包括京東物流及拼多多，前者正以極低的毛利率在內地三、四線城市建設基礎設施；後者正大力投資食品雜貨行業以及農場和商店之間的供應鏈。
她又指出，方舟的投資策略之所以急速轉變，是因為現時中國的投資環境與去年年底 「截然不同」，她認為中國當局現正關注社會問題，並以犧牲資本市場為代價，任何被北京視為過於有利可圖的企業都有被魚雷擊中的風險。她續指，儘管方舟針對中概股的投資作出了調整，但她並不認為中國欲把自己隔絕於世界之外或停止增長，相信內地隨時間推移會重新考慮某些監管規定，不會放棄中國市場。
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