人行表示，近年來，支小再貸款作為人民銀行專門支持金融機構發放小微企業貸款的貨幣政策工具，有效調動了地方法人銀行的積極性，撬動小微企業貸款較快增長，實施效果良好。小微企業融資呈現「量增、面擴、價降」的態勢，企業融資便利性得到較大幅度提升，實現了對實體經濟的精準滴灌。

下一步，人民銀行將督促各分支機構做好支小再貸款發放工作，引導擴大小微企業信貸投放，充分發揮貨幣政策工具支持穩企業、保就業的積極作用。

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