人行︰新增3000億支小再貸款額度
文章日期：2021年9月9日 18:13
中國人民銀行公布，按照國務院常務會議部署，為加大對中小微企業紓困幫扶力度，人民銀行新增3000億元（人民幣，下同）支小再貸款額度，在今年剩餘4個月之內以優惠利率發放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商戶貸款，要求貸款平均利率在5.5%左右，引導降低小微企業融資成本。3000億元支小再貸款採取「先貸后借」模式發放，地方法人銀行先發放小微企業和個體工商戶貸款，之後等額申請支小再貸款，以確保再貸款政策的精準和直達作用。
人行表示，近年來，支小再貸款作為人民銀行專門支持金融機構發放小微企業貸款的貨幣政策工具，有效調動了地方法人銀行的積極性，撬動小微企業貸款較快增長，實施效果良好。小微企業融資呈現「量增、面擴、價降」的態勢，企業融資便利性得到較大幅度提升，實現了對實體經濟的精準滴灌。
下一步，人民銀行將督促各分支機構做好支小再貸款發放工作，引導擴大小微企業信貸投放，充分發揮貨幣政策工具支持穩企業、保就業的積極作用。
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