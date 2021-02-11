萬寧北亞區營銷總監鄭虹表示，是次聯動三地的電子支付工具，可令大灣區7000萬用戶在400多間分店及網上商店都能享受萬寧的優惠禮遇，方便日後灣區生活和旅遊。本港方面，萬寧與AlipayHK合作推出400元獎賞禮遇，當中包括使用AlipayHK在萬寧購買韓國美妝品牌Olive Young產品滿300元，即減2張50元的優惠，推廣期由即日起至12月31日。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，是次合作藉著萬寧於大灣區龐大商戶網絡，助三地支付工具更好佈局大灣區整體服務，首階段將率先於AlipayHK推出本地獨家優惠，其後陸續拓展至其他錢包。

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