萬寧夥三地支付寶推廣優惠 AlipayHK獎賞達400元
文章日期：2021年9月9日 17:07
本港藥妝店萬寧與三地的支付寶聯合宣布，為AlipayHK、支付寶和支付寶（澳門）用戶推出尊享優惠，讓三地的用戶身處在粵港澳大灣區內任何一間萬寧，都能用錢包所屬地方的貨幣結算。
萬寧北亞區營銷總監鄭虹表示，是次聯動三地的電子支付工具，可令大灣區7000萬用戶在400多間分店及網上商店都能享受萬寧的優惠禮遇，方便日後灣區生活和旅遊。本港方面，萬寧與AlipayHK合作推出400元獎賞禮遇，當中包括使用AlipayHK在萬寧購買韓國美妝品牌Olive Young產品滿300元，即減2張50元的優惠，推廣期由即日起至12月31日。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，是次合作藉著萬寧於大灣區龐大商戶網絡，助三地支付工具更好佈局大灣區整體服務，首階段將率先於AlipayHK推出本地獨家優惠，其後陸續拓展至其他錢包。
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