集團指，溢利增加主要是由於內地物業發展及租賃業務溢利增加所致，集團非地產業務亦有較佳表現，抵消了酒店業務的營業虧損及香港物業發展和租金收入之減少。

集團2020/21財年來自物業銷售的溢利為209.94億元，按年升14.24%﹔期內增添五幅土儲，總樓面合共約260萬平方呎。集團期內又透過農地轉換，將元朗一幅鄰近港鐵天水圍站的用地，更改為寫字樓及零售用途，並將持有該項目作長線投資。總土儲方面，集團擁約5790萬平方呎，當中2390萬呎為發展中物業，足夠未來五年發展。

新項目供應方面，集團指在未來9個月，計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇新一期， 以及多個住宅項目的第一期， 包括元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站的大型住宅項目和白石角住宅項目。集團亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。內地方面， 集團將會推售多個合作發展項目的住宅單位，包括杭州江河匯項目、蘇州環貿廣場、成都環貿廣場和佛山瀧景。

物業投資方面，集團年內的總租金收入按年升2%至247.91億元，淨租金收入按年升3%至191.49億元，其內地租金收入增加抵消來自香港出租物業組合的影響。

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