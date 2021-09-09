受訪斜棟族的平均年齡是30歲，個人入息中位數是21,950元。調查結果指出，近七成受訪斜棟族對退休策劃沒有清晰目標，認為退休「很遙遠」，現階段太早思考退休規劃，因此傾向投放專注力在短期發展多於長期退休目標。該七成受訪者預期會在40歲開始考慮退休規劃，而年齡組別越高，其預計開始計劃退休的年齡更為延遲。

調查亦顯示，沒有退休規劃的受訪斜棟族預期退休後平均每月的開支為15,675元。如退休收入不足以負擔開支，約35%人士會減少日常使費，約34%受訪者或者有需要在退休後繼續工作以維持生活。

至於已有退休規劃的斜棟族，其開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄6,835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，而強積金投資則約佔6%。由於提早作出退休部署，平均預期每月退休開支提高至18,443元，較沒有退休規劃的斜楝族高出接近2,800元。

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅建議斜棟族可開立強積金自僱人士賬戶，選擇按月或按年的定期供款，同樣受到強積金制度的保障，斜棟族亦可考慮作出強積金自願性供款為退休生活籌謀，當中的「可扣稅自願性供款」（「TVC」）除了或可增加退休儲備外，更提供稅務扣減優惠。

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