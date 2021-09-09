騰訊（0700）今天回應稱，經過近3天的篩查比對，最後成功鎖定到1個遊戲賬號。從技術手段和實際驗證結論來看，系統認為確是「本人」在進行遊戲。至於現實中該賬號是否屬於「他人代過人臉」，騰訊表示無法判斷，也沒有相關權限在企業後台數據之外做進一步確認。

據稱，從今年3月到現在，該賬號因屢被判定為疑似未成年人操作，前後共計17次觸發並全數通過了騰訊健康系統的人臉識別驗證。系統反饋結果，比對公安權威數據平台的數據源均保持一致。甚至在9月1日防沉迷新規正式生效後，該賬號也有2次通過人臉識別驗證的記錄。

騰訊希望家長能夠提高警惕，不要被騙進行刷臉；如屬於「租售賬號代過人臉」，同時強烈呼籲相關平台和服務商嚴守主管部門相關要求，不要從事破壞實名制、繞開未成年人防沉迷機制的違規行為。

內地早前收緊未成年人的遊戲時長，明確要求所有網絡遊戲企業僅限於周五、六、日及法定假期，為未成年人提供最多1小時的服務，且限定為晚上8至9時，其餘時間或平日均禁止。

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