凍結遊戲審批「ATM」拖累大市逾410點 恒指跌604點 北水第4日流入
文章日期：2021年9月9日 16:32
傳中國當局與騰訊和網易召開的會議披露了凍結新網絡遊戲審批的決定，「ATM」拖累大市逾410點，騰訊（0700）更曾創逾1個月最大跌幅，科指更曾跌最多4.74%，見7月30日後最大跌幅。北水連續第4日流入。
恒指今早低開244點，受凍結審批遊戲的消息拖累，午後曾跌最多696點，或2.65%，是8月20日後最大跌幅，全日高低波幅501點。
恒指收市跌604點或2.3%，報25716點，連跌2日累跌637.63點，全日成交金額1659億元，較上日增加9.07%；國指跌265點或2.81%，報9183點。恒生科技指數收報6560點，跌4.52%，連跌2日，累計跌327.55點。
藍籌16隻升，43隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升1.81%，收報7.87元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。
「ATM」拖累大市逾410點。騰訊（0700）跌8.48%，收報480元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低191點。阿里巴巴（9988）收報161元，跌5.79%，拖累大市123點；美團（3690）收報248.6元，跌4.75%，拖累大市103點。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報91.65元，升1.78%；跌幅最大的是網易（9999）收報133.9元，跌11.03%。
恒指今早跌穿10天線(25940.13點)，午後跌穿20天線(25785.02點)；科指跌穿10天線(6664.33點)並下試20天線(6465.05點)。
北水南下合計淨流入6.73億元，較上日減少9.03%，連續第4日流入，累計流入75.76億元，對上一次連續4日淨流入是2021年8月11日。南水北上合計淨流入26.15億元人民幣，終止連續1日流出。
午後消息股表現
中國政府據報將暫停審批新網絡遊戲。騰訊跌8.48%，收報480元，是8月30日後收市新低，連續第2日陰燭。網易（9999）曾跌最多11.69%，是8月3日後最大跌幅，收報133.9元，跌11.03%。
其他手遊股亦向下，心動公司（2400）收報46.95元，跌5.34%；創夢天地（1119）收報4.3元，跌6.72%；家鄉互動（3798）見52周低2.13元，收報2.19元，跌7.59%。
彭博社：恒大傳獲監管同意與金融機構重新協商還款安排。恒大低見3.32元，是2015年7月8日3.04元後最低，收報3.55元，跌4.31%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.52元，收報4.63元，跌7.58%；恒大汽車（0708）收報5.43元，跌13.81%；恒騰（0136）收報3.32元，跌2.64%。
叙福樓（1978）兩個新品牌年內共有4分店面世，永華日常首攻淘大商場。收報0.91元，跌2.15%。
今早及隔晚消息股表現
擬制定措施改善新能源汽車產能佈局，新能源車股跌。小鵬汽車（9868）收報150.1元，跌7.29%；理想汽車（2015）收報115.9元，跌4.37%；恒大汽車（0708）收報5.43元，跌13.81%。
新地（0016）今公布業績。收報109.6元，升0.74%。
金沙（1928）7月錄正數EBITDA，8月LBITDA按年收窄逾八成。收報26.65元，跌1.11%。
澳門首7個月博彩稅收與去年同期持平。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報12.2元，跌2.87%；美高梅中國（2282）收報8.1元，跌2.64%；澳博控股（0880）收報7.37元，跌1.47%；永利澳門（1128）收報9.56元，跌0.93%；銀河娛樂（0027）收報53.25元，跌1.39%。
新世界（0017）34億人幣購上海香港新世界大廈於餘下五成權益。收報35.95元，升0.14%。
世紀聯合（1959）三年內在廣東省建千條充電椿，部分車廠因晶片短缺減產一半。收報0.89元，升5.95%。
長城汽車（2333）8月銷量跌17%。收報32.5元，跌1.52%。
寶龍地產（1238）8月合約銷售額按年升17%。收報5.8元，跌2.03%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.92元，收報5.92元，升5.71%；北京控股（0392）創52周高，見30.8元，收報30.55元，升3.56%；中廣核（1816）創52周高，見2.15元，收報2.13元，升6.5%。
其他破頂股包括，首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，收報1.42元，跌4.7%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見15.88元，收報14.5元，跌2.55%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.4元，收報4.23元，升1.44%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.92元，收報0.83元，升5.06%；中信資源（1205）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升7.69%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.62元，收報1.51元，跌4.43%。
破底股方面
內房物管相關股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.52元，收報4.63元，跌7.58%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.27元，收報4.28元，跌5.52%；易居企業（2048）創上市新低，見1.67元，收報1.68元，跌7.18%；中原建業（9982）創上市新低，見1.47元，收報1.51元，跌10.12%；融創（1918）見52周低17.9元，收報18.16元，跌4.62%；禹洲（1628）見52周低1.33元，收報1.35元，跌4.26%；雅居樂（3383）見52周低7.36元，收報7.43元，跌1.46%；時代中國（1233）見52周低6.79元，收報6.8元，跌5.42%；奧園（3883）見52周低4.12元，收報4.2元，跌8.5%；富力（2777）見52周低5.61元，收報5.73元，跌5.6%；花樣年（1777）見52周低0.62元，收報0.63元，跌4.55%；華置（0127）見52周低2.65元，收報2.68元，跌2.19%。
其他破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見4.21元，收報4.27元，跌10.11%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.26元，收報4.28元，跌4.89%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.75元，收報0.79元，跌1.25%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.81元，收報1.82元，跌5.21%；家鄉互動（3798）見52周低2.13元，收報2.19元，跌7.59%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.05元，收報1.05元，跌2.78%。
異動股
上升異動股，包括，美瑞健康國際（2327）收報0.46元，升22.67%；協同通信（1613）收報0.5元，升17.65%；方正控股（0418）收報0.72元，升16.13%；中國宏橋（1378）收報13.16元，升14.43%；中國心連心化肥（1866）收報6.42元，升9%；亞洲水泥（0743）收報6.62元，升8.52%；江山控股（0295）收報0.069元，升7.81%；栢能集團（1263）收報9.58元，升6.92%；雄岸科技（1647）收報0.265元，升6.85%。
下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.55元，跌15.38%；開拓藥業（9939）收報70.4元，跌10.55%；中原建業（9982）創上市新低，見1.47元，收報1.51元，跌10.12%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.21元，收報4.27元，跌10.11%；精英匯（1775）收報0.47元，跌9.62%；名仕快相（8483）收報0.114元，跌9.52%；強泰環保（1395）收報0.125元，跌9.42%。
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