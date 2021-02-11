恒指今早低開244點，受凍結審批遊戲的消息拖累，午後曾跌最多696點，或2.65%，是8月20日後最大跌幅，全日高低波幅501點。

恒指收市跌604點或2.3%，報25716點，連跌2日累跌637.63點，全日成交金額1659億元，較上日增加9.07%；國指跌265點或2.81%，報9183點。恒生科技指數收報6560點，跌4.52%，連跌2日，累計跌327.55點。

藍籌16隻升，43隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升1.81%，收報7.87元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點。

「ATM」拖累大市逾410點。騰訊（0700）跌8.48%，收報480元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低191點。阿里巴巴（9988）收報161元，跌5.79%，拖累大市123點；美團（3690）收報248.6元，跌4.75%，拖累大市103點。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報91.65元，升1.78%；跌幅最大的是網易（9999）收報133.9元，跌11.03%。

恒指今早跌穿10天線(25940.13點)，午後跌穿20天線(25785.02點)；科指跌穿10天線(6664.33點)並下試20天線(6465.05點)。

北水南下合計淨流入6.73億元，較上日減少9.03%，連續第4日流入，累計流入75.76億元，對上一次連續4日淨流入是2021年8月11日。南水北上合計淨流入26.15億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

中國政府據報將暫停審批新網絡遊戲。騰訊跌8.48%，收報480元，是8月30日後收市新低，連續第2日陰燭。網易（9999）曾跌最多11.69%，是8月3日後最大跌幅，收報133.9元，跌11.03%。

其他手遊股亦向下，心動公司（2400）收報46.95元，跌5.34%；創夢天地（1119）收報4.3元，跌6.72%；家鄉互動（3798）見52周低2.13元，收報2.19元，跌7.59%。

彭博社：恒大傳獲監管同意與金融機構重新協商還款安排。恒大低見3.32元，是2015年7月8日3.04元後最低，收報3.55元，跌4.31%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.52元，收報4.63元，跌7.58%；恒大汽車（0708）收報5.43元，跌13.81%；恒騰（0136）收報3.32元，跌2.64%。

叙福樓（1978）兩個新品牌年內共有4分店面世，永華日常首攻淘大商場。收報0.91元，跌2.15%。

今早及隔晚消息股表現

擬制定措施改善新能源汽車產能佈局，新能源車股跌。小鵬汽車（9868）收報150.1元，跌7.29%；理想汽車（2015）收報115.9元，跌4.37%；恒大汽車（0708）收報5.43元，跌13.81%。

新地（0016）今公布業績。收報109.6元，升0.74%。

金沙（1928）7月錄正數EBITDA，8月LBITDA按年收窄逾八成。收報26.65元，跌1.11%。

澳門首7個月博彩稅收與去年同期持平。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報12.2元，跌2.87%；美高梅中國（2282）收報8.1元，跌2.64%；澳博控股（0880）收報7.37元，跌1.47%；永利澳門（1128）收報9.56元，跌0.93%；銀河娛樂（0027）收報53.25元，跌1.39%。

新世界（0017）34億人幣購上海香港新世界大廈於餘下五成權益。收報35.95元，升0.14%。

世紀聯合（1959）三年內在廣東省建千條充電椿，部分車廠因晶片短缺減產一半。收報0.89元，升5.95%。

長城汽車（2333）8月銷量跌17%。收報32.5元，跌1.52%。

寶龍地產（1238）8月合約銷售額按年升17%。收報5.8元，跌2.03%。

破頂股表現

能源環保股破頂，包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.92元，收報5.92元，升5.71%；北京控股（0392）創52周高，見30.8元，收報30.55元，升3.56%；中廣核（1816）創52周高，見2.15元，收報2.13元，升6.5%。

其他破頂股包括，首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，收報1.42元，跌4.7%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見15.88元，收報14.5元，跌2.55%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.4元，收報4.23元，升1.44%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.92元，收報0.83元，升5.06%；中信資源（1205）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升7.69%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.62元，收報1.51元，跌4.43%。

破底股方面

內房物管相關股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.52元，收報4.63元，跌7.58%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.27元，收報4.28元，跌5.52%；易居企業（2048）創上市新低，見1.67元，收報1.68元，跌7.18%；中原建業（9982）創上市新低，見1.47元，收報1.51元，跌10.12%；融創（1918）見52周低17.9元，收報18.16元，跌4.62%；禹洲（1628）見52周低1.33元，收報1.35元，跌4.26%；雅居樂（3383）見52周低7.36元，收報7.43元，跌1.46%；時代中國（1233）見52周低6.79元，收報6.8元，跌5.42%；奧園（3883）見52周低4.12元，收報4.2元，跌8.5%；富力（2777）見52周低5.61元，收報5.73元，跌5.6%；花樣年（1777）見52周低0.62元，收報0.63元，跌4.55%；華置（0127）見52周低2.65元，收報2.68元，跌2.19%。

其他破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見4.21元，收報4.27元，跌10.11%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.26元，收報4.28元，跌4.89%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.75元，收報0.79元，跌1.25%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.81元，收報1.82元，跌5.21%；家鄉互動（3798）見52周低2.13元，收報2.19元，跌7.59%；中國擎天軟件（1297）見52周低1.05元，收報1.05元，跌2.78%。

異動股

上升異動股，包括，美瑞健康國際（2327）收報0.46元，升22.67%；協同通信（1613）收報0.5元，升17.65%；方正控股（0418）收報0.72元，升16.13%；中國宏橋（1378）收報13.16元，升14.43%；中國心連心化肥（1866）收報6.42元，升9%；亞洲水泥（0743）收報6.62元，升8.52%；江山控股（0295）收報0.069元，升7.81%；栢能集團（1263）收報9.58元，升6.92%；雄岸科技（1647）收報0.265元，升6.85%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.55元，跌15.38%；開拓藥業（9939）收報70.4元，跌10.55%；中原建業（9982）創上市新低，見1.47元，收報1.51元，跌10.12%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.21元，收報4.27元，跌10.11%；精英匯（1775）收報0.47元，跌9.62%；名仕快相（8483）收報0.114元，跌9.52%；強泰環保（1395）收報0.125元，跌9.42%。

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