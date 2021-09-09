約談中，市道路運輸局會、市委網信辦、市公安局、市場監管委、市通信管理局和市交通運輸綜合行政執法總隊，針對當前網約車平台公司註冊把關不嚴、違規派單、打折促銷等問題，提出7項具體要求。

首項要求是網約車平台立即停止招募不合規車輛和駕駛員，對無法提供許可證件的駕駛員和車輛不予註冊，同時立即開展自查，全部清退已在平台註冊的不合規車輛和駕駛員。

其餘要求項目是，依據生產經營成本和市場供求狀況合理租車定價，公示抽成比例，加強駕駛員法律法規及安全教育，遵守個人信息數據保護，服從行政管理部門依法監管和向行政監管部門上傳真實、準確、完整的數據信息。

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