中國政府據報將暫停審批新網絡遊戲 騰訊插逾8%
文章日期：2021年9月9日 16:03
中央近期加強對遊戲行業的整治，《南華早報》今天引述消息指，有關當局昨晚約談騰訊（0700）、網易（9999）等重點網絡遊戲企業時，披露將凍結新遊戲審批的決定，以隨著中央遏抑年輕人遊戲成癮的問題。消息人士稱，目前尚不清楚會暫停新遊戲審批多久。
中央宣傳部、國家新聞出版署昨聯同網信辦、文化和旅遊部等部門，約談重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台。有份出席約談的消息人士指出，新遊戲的審批將「暫停一段時間」，因為當務之急是「減少中國新遊戲的數量」，更形容今年上半年新遊戲的審批「有點過於激進」。
據報，內地至今仍未公布8月份的獲批遊戲名單，是打破了自2019年5月以來每個月中旬或月底公布新授權遊戲的慣例。
騰訊跌穿500元，跌幅逾8%，收報480元。網易曾跌逾15%，收市跌11%，報133.9元。
其他手遊股方面，網龍（0777）跌1%，IGG（0799）跌1.8%，心動公司（2400）跌逾半成，中手游（0302）跌2.4%。
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