中央宣傳部、國家新聞出版署昨聯同網信辦、文化和旅遊部等部門，約談重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台。有份出席約談的消息人士指出，新遊戲的審批將「暫停一段時間」，因為當務之急是「減少中國新遊戲的數量」，更形容今年上半年新遊戲的審批「有點過於激進」。

據報，內地至今仍未公布8月份的獲批遊戲名單，是打破了自2019年5月以來每個月中旬或月底公布新授權遊戲的慣例。

騰訊跌穿500元，跌幅逾8%，收報480元。網易曾跌逾15%，收市跌11%，報133.9元。

其他手遊股方面，網龍（0777）跌1%，IGG（0799）跌1.8%，心動公司（2400）跌逾半成，中手游（0302）跌2.4%。

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