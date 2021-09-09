至於投資原因方面，73%新加坡投資者為了退休而儲蓄，是在所有接受調查的市場中佔最高；香港則有55%將儲蓄用於房地產投資。中國投資者則為了未來個人醫療保健費用（67%）和養育下一代（64%）。

報告亦指出，在亞太區所有接受調查的市場中，超過75%投資者表示傾向親力親為的理財方法，自行管理個人的投資。另外，智能投顧（Robo-advisor）在亞洲最為突出，在通過智能投顧進行投資方面，中國（52%）、香港（36%）和新加坡（23%）的投資者領先市場。

然而，儘管真人財務顧問現時在投資領域不如以往般重要，但中國（38%）和香港（31%）的投資者對計劃在未來光顧財務顧問的興趣日益濃厚。

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