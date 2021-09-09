「紅A」去年線上銷售增2倍 擬推直播帶貨
文章日期：2021年9月9日 15:21
疫情推動數碼化，老牌子「紅A」也要改革轉型。星光實業業務拓展總監梁馨蘭表示，現時「一站式智能廚房解決方案」佔公司整體業務達至20%，主要客戶均來自本地，包括連鎖餐飲集團、護老機構，以及一些獨立咖啡店等，預計有關業務對企業貢獻將會進一步增加，而目前80%業務仍然來自塑膠製品。
梁馨蘭又指出，過去一年，一站式廚房代理品牌的業務增長超過一成，預計隨著經濟回穩，加上疫情期間社會上已累積了一定的創業力量，來年將會繼續引入更多高質素的智能餐飲設備，讓更多代理品牌加盟，以進一步拓展市場。
另外，「紅A」於2019年中全面革新的「網購平台」亦在疫情期間急速發展，受惠於市民減少外出，「紅A」去年的網購平台總銷售量較2019年3月增兩倍。即使現時疫情緩和，「網購平台」銷售繼續穩步上揚。
梁馨蘭續指，公司亦正研究更多不同的電子商貿銷售模式，未來有機會以「直播帶貨」的方式拓展網上銷售渠道使公司繼續在香港穩佔一定的市場佔比率。
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