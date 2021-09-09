叙福樓兩個新品牌年內共有4分店面世 永華日常首攻淘大商場
文章日期：2021年9月9日 15:25
叙福樓（1978）今年將連推兩個全新品牌，包括自家經營品牌「永華日常」，預計年內將有兩間分店面世，料選址為九龍灣淘大商場及灣仔利東街。集團主席兼行政總裁黃傑龍指，集團於2018年收購80年老店「永華麵家」，經過兩年時間「活化」成高級茶餐廳「永華日常」，除了提供舊有著名菜式，亦會加入新元素。他續指，相信品牌潛力強大，未來3至5年有機會開設超過30間分店。
至於另一新推品牌為特許經營店、日式潮流咖啡店「The Matcha Tokyo」，今年亦會率先試行兩間門店。黃傑龍表示，此品牌為集團開拓全新市場，而據市場統計，目前香港連鎖咖啡店僅佔整體市場約15%比率，相信新品牌將有助集團搶佔相關市場佔有率，未來3至5年開設逾50間門店。
對於整體經營情況，黃傑龍指，由於去年新冠疫情反覆，集團營業額亦如「過山車」般，而今年本地防疫措施轉趨嚴謹及保守，加上政府消費券帶動市場氣氛，經營情況持續改善，其中單計7月份，整體營業額已回復至去年1月、即新冠疫情前水平，故集團對未來業務表現保持樂觀態度，並相信明年新開門店將較今年多。
黃傑龍又透露，集團最快於明年推出台灣火鍋品牌，未來將繼續以年輕客群，以及亞洲菜式為收購或引入新品牌的指標。另外，在去年結業的中式酒樓品牌「叙福樓」，未來有機會或會「變奏」，如以點心店形式重現。
環球食材價格持續上漲，黃傑龍坦承有成本壓力，但集團致力於全球採購，並在不同地區以較低價錢，引入替代或類似食材，以降低成本，並避免加價轉嫁予顧客。
記者：周綺琪
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