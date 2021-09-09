至於另一新推品牌為特許經營店、日式潮流咖啡店「The Matcha Tokyo」，今年亦會率先試行兩間門店。黃傑龍表示，此品牌為集團開拓全新市場，而據市場統計，目前香港連鎖咖啡店僅佔整體市場約15%比率，相信新品牌將有助集團搶佔相關市場佔有率，未來3至5年開設逾50間門店。

對於整體經營情況，黃傑龍指，由於去年新冠疫情反覆，集團營業額亦如「過山車」般，而今年本地防疫措施轉趨嚴謹及保守，加上政府消費券帶動市場氣氛，經營情況持續改善，其中單計7月份，整體營業額已回復至去年1月、即新冠疫情前水平，故集團對未來業務表現保持樂觀態度，並相信明年新開門店將較今年多。

黃傑龍又透露，集團最快於明年推出台灣火鍋品牌，未來將繼續以年輕客群，以及亞洲菜式為收購或引入新品牌的指標。另外，在去年結業的中式酒樓品牌「叙福樓」，未來有機會或會「變奏」，如以點心店形式重現。

環球食材價格持續上漲，黃傑龍坦承有成本壓力，但集團致力於全球採購，並在不同地區以較低價錢，引入替代或類似食材，以降低成本，並避免加價轉嫁予顧客。

記者：周綺琪

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