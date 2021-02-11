藍籌11隻升，48隻下跌，1隻無升跌。中海油（0883）升2.59%，收報7.93元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。

騰訊（0700）跌6.2%，收報492元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低139點。其後分別為阿里（9988）及美團(3690_)，分別跌逾4.3%，拖低大市101點及91點。騰訊曾跌最多6.73%，是8月3日後最大跌幅，當日跌幅為10.82%。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報91.25元，升1.33%；跌幅最大的是網易（9999）收報140元，跌6.98%。

恒指今早跌穿10天線(25942.98點)，午後進一步跌穿20天線(25786.45點)；科指今早已穿10天線(6667.97點)，正下試20天線(6466.88點)。

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