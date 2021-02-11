華潤創業物業管理及租務高級經理陳宇寧就表示，是次新之城是首次接觸O2O的消費模式，新的經營方式亦是迎合現時疫情下主流的零售模式，租約對家不是商戶，而是SHOPLINE 。陳宇寧又表示，是次合作正能配合新之城商場升級調整，商場一向傾向以單租戶的模式放租，其利潤亦較大，是次以優惠折扣連續放租8間店舖給SHOPLINE，除有底租外，亦有提成。她表示，現階段傳統的底租不再是單一的考慮因素。

韋百濤表示，10月的第二輪消費券派發，和本港第四季的傳統銷售旺季，能帶旺整個零售行業。他表示，在篩選商家時會考慮其銷售產品的特性，主要對象為年輕人，以及其在線上已擁有一定的客戶量，加設實體店能增加其銷售渠道為宗旨。在上月網上零售方面，他表示，消費券明顯帶動上月網上消費金額上升，當中以AlipayHK 的升幅較為明顯，使用人數大幅增加，而一些傳統的信用卡支付亦保持強勢。

是次參與的8間店家包括，個人護膚品牌Medi Free 零藥世代、養生湯包心靈養生坊、本地口罩品牌Hong Kong Mask 、百貨店Jetso Baby 、彩妝隱形眼鏡代購店Moonday HK 和本地二手衣物平台Retrovert 。

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