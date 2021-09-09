盤路繼續傾側在煤炭、鋁、鋼鐵、2、3線新能源股、航運等中上游板塊。製造業及中下游行業普遍乏善可陳。今早公布的內地8月份PPI達到9.5%，創08年9月以來最高，較7月份也上漲0.7%。要留意，中央已不斷出口術，但無論煤、鋼還是鋁價均持續走高，資源價格升浪有點失控的情況。

現在不同資源商品都強勢，相差的是升幅多與少，而油價是相對落後的品種。近期油價相對平穩，主要在70美元水平上落，港股這邊3桶油中，明顯以中石油（0857）和中石化（0386）跑出，前者受惠於天然氣價格飈升，後者則積極拓展充電業務，各有賣點。

進取一點可留意油服股，近期上石化（0338）、中油潔能（1759）均大升，中海油服（2883）在高位橫行整固多時後，今早也逆市走高，似準備向上突破。以近期炒作資源股的氣氛，可小注博炒上。

張兆聰

明報首席評論員