恒指今早隨外圍低開244點，內地公布CPI、PPI數據後跌幅曾收窄至195點，但科技股重拾跌勢，曾跌最多459點，高低波幅264點。恒指半日跌422點或1.6%，報25898點，成交金額801億元；國指跌185點或1.97%，報9263點。恒生科技指數收報6650點，跌3.21%。