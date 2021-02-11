恒指半日跌422點 恒指、科指創近3周最大跌幅 北水連續第4日流入
文章日期：2021年9月9日 12:18
恒指今早隨外圍低開244點，內地公布CPI、PPI數據後跌幅曾收窄至195點，但科技股重拾跌勢，曾跌最多459點，高低波幅264點。恒指半日跌422點或1.6%，報25898點，成交金額801億元；國指跌185點或1.97%，報9263點。恒生科技指數收報6650點，跌3.21%。
恒指失10天線(25958.4點)，下試20天線(25794.16點)，科指失10天線(6673.34點)。
恒指曾跌最多3.37%，是8月20日後最大跌幅。科指曾跌最多1.75%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。
藍籌16隻升，40隻下跌，4隻無升跌。恒安（1044）升2.09%，收報43.9元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.37%，收報40.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；騰訊（0700）跌5.7%，收報494.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低128點。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報91.25元，升1.33%；跌幅最大的是網易（9999）收報140元，跌6.98%。
北水南下合計淨流入9.62億元，較上日增加30.09%，連續第4日流入，累計流入78.65億元。南水北上合計淨流入7.62億元人民幣，終止連續1日流出。
擬制定措施改善新能源汽車產能佈局，新能源車股跌。小鵬汽車（9868）收報152元，跌6.11%；理想汽車（2015）收報117元，跌3.47%。
新地（0016）今公布業績。收報109.1元，升0.28%。
中央約談騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲企業，稱「堅決抵制拜金主義」。騰訊收報494.6元，跌5.7%；網易收報140元，跌6.98%。
金沙（1928）7月錄正數EBITDA，8月LBITDA按年收窄逾八成。收報26.95元，無升跌。
澳門首7個月博彩稅收與去年同期持平。新濠國際發展（0200）收報12.26元，跌2.39%；美高梅中國（2282）收報8.18元，跌1.68%；澳博控股（0880）收報7.41元，跌0.94%；永利澳門（1128）收報9.59元，跌0.62%；銀河娛樂（0027）收報53.65元，跌0.65%；金沙中國（1928）收報26.95元，無升跌。
新世界（0017）34億人幣購上海香港新世界大廈於餘下五成權益。收報36.25元，升0.97%。
世紀聯合（1959）三年內在廣東省建千條充電椿，部分車廠因晶片短缺減產一半。收報0.89元，升5.95%。
恒大系續挫，債券急跌。REDD：恒大通知2家銀行，暫停支付貸款利息。恒大見52周低3.32元，收報3.37元，跌9.16%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.6元，收報4.68元，跌6.59%；恒大汽車（0708）收報5.59元，跌11.27%；恒騰（0136）收報3.19元，跌6.45%。
長城汽車（2333）8月銷量跌17%。收報32.1元，跌2.73%。收報32.1元，跌2.73%。
寶龍地產（1238）8月合約銷售額按年升17%。收報5.85元，跌1.18%。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見5.92元，收報5.71元，升1.96%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；北京控股（0392）創52周高，見30.8元，收報30.65元，升3.9%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.5元，收報1.48元，跌0.67%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見15.88元，收報15.22元，升2.28%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.4元，收報4.37元，升4.8%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.92元，收報0.89元，升12.66%；中信資源（1205）創52周高，見0.57元，收報0.55元，升5.77%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.62元，收報1.55元，跌1.9%；中廣核（1816）創52周高，見2.09元，收報2.08元，升4%；中國神華（1088）創52周高，見19.36元，收報18.78元，升4.33%。
破底股方面
內房物管及相關股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.6元，收報4.68元，跌6.59%；時代鄰里（9928）創上市新低，見4.36元，收報4.38元，跌3.31%；易居企業（2048）創上市新低，見1.71元，收報1.73元，跌4.42%；中原建業（9982）創上市新低，見1.58元，收報1.59元，跌5.36%；禹洲（1628）見52周低1.33元，收報1.35元，跌4.26%；雅居樂（3383）見52周低7.36元，收報7.46元，跌1.06%；時代中國（1233）見52周低6.89元，收報6.89元，跌4.17%；奧園（3883）見52周低4.3元，收報4.31元，跌6.1%；富力（2777）見52周低5.72元，收報5.73元，跌5.6%；花樣年（1777）見52周低0.64元，收報0.66元，無升跌；華置（0127）見52周低2.66元，收報2.68元，跌2.19%。
其他破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見4.3元，收報4.35元，跌8.42%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.26元，收報4.32元，跌4%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；融創（1918）見52周低17.94元，收報17.96元，跌5.67%；大豐港（8310）見52周低0.105元，收報0.105元，跌5.41%；百威（1876）見52周低18.84元，收報18.88元，跌2.98%。
異動股
上升異動股，包括，美瑞健康國際（2327）收報0.46元，升22.67%；中國宏橋（1378）收報13.2元，升14.78%；方正控股（0418）收報0.7元，升12.9%；堡獅龍（0592）創52周高，見0.92元，收報0.89元，升12.66%；中國心連心化肥（1866）收報6.6元，升12.05%；寰亞傳媒（8075）收報1.63元，升10.14%；栢能集團（1263）收報9.53元，升6.36%；中國智能交通（1900）收報0.194元，升6.01%；世紀聯合（1959）收報0.89元，升5.95%；中信資源（1205）創52周高，見0.57元，收報0.55元，升5.77%；新世界百貨中國（0825）收報1.39元，升5.3%。
下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.57元，跌12.31%；恒大汽車（0708）收報5.59元，跌11.27%；名仕快相（8483）收報0.113元，跌10.32%；江山控股（0295）收報0.058元，跌9.38%；恒大（3333）見52周低3.32元，收報3.37元，跌9.16%；卓越教育集團（3978）收報0.61元，跌8.96%；羚邦集團（2230）收報0.189元，跌8.7%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.3元，收報4.35元，跌8.42%；融創服務（1516）收報17.58元，跌7.67%；創夢天地（1119）收報4.27元，跌7.38%。
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