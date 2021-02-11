港元拆息個別發展 終止2連升 報0.06792%
文章日期：2021年9月9日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.07點子至0.06792%。
港元現報7.777元貶值12點子，曾貶值最多15點子，報7.7773元，亦曾升值最多2點子，報7.7756元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.1點子至0.03881%；1星期HIBOR升0.14點子至0.04089%；2星期HIBOR無升跌報0.04946%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.14482%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.24893%；12個月期HIBOR無升跌報0.35125%。
美元指數現報92.669升值0.016點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.08313%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0152%，終止連續2日擴闊，利差是2021年9月06日後最低，當日差距為-0.0169%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年9月03日，當日利差報-0.0168%。
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