藍籌15隻升，31隻下跌，14隻無升跌。煤氣（0003）升0.8%，報12.54元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.62%，報40.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；中石化（0386）跌4.57%，報3.76元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.45%，報165元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低73點。

恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報90.7元，升0.72%；跌幅最大的是網易（9999）開市報140.3元，跌6.78%。

恒指下試10天線(25976.23點)、科指亦下試10天線(6681.51點)。

新地（0016）今公布業績。開市報109元，升0.18%。

中央約談騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲企業，稱「堅決抵制拜金主義」。騰訊開市報509元，跌2.96%；網易開市報140.3元，跌6.78%。

金沙（1928）7月錄正數EBITDA，8月LBITDA按年收窄逾八成。開市報27.15元，升0.74%。

澳門首7個月博彩稅收與去年同期持平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報12.56元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報8.34元，升0.24%；澳博控股（0880）開市報7.43元，跌0.67%；永利澳門（1128）開市報9.77元，升1.24%；銀河娛樂（0027）開市報54元，無升跌；金沙中國（1928）開市報27.15元，升0.74%。

新世界（0017）34億人幣購上海香港新世界大廈於餘下五成權益。開市報35.9元，無升跌。

世紀聯合（1959）三年內在廣東省建千條充電椿，部分車廠因晶片短缺減產一半。無成交，報0.84元。

恒大（3333）期權反映看淡居多，認沽期權成交價最低價僅2元。REDD：恒大通知2家銀行，暫停支付貸款利息。恒大開市報3.58元，跌3.5%；恒大物業（6666）平上市低位4.92元，開市報4.92元，跌1.8%；恒騰（0136）開市報3.36元，跌1.47%；恒大汽車（0708）開市報6元，跌4.76%。

長城汽車（2333）8月銷量跌17%。開市報33元，無升跌。

寶龍地產（1238）8月合約銷售額按年升17%。無成交，報5.92元。

破頂股表現

破頂股包括，中信資源（1205）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升1.92%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.62元，開市報1.62元，升2.53%。

破底股方面

破底股包括，東陽光藥（1558）創上市新低，見4.66元，開市報4.66元，跌1.89%。

異動股

上升異動股，包括，美瑞健康國際（2327）開市報0.415元，升10.67%；民生教育（1569）開市報1.19元，升5.31%。

下跌異動股，包括，網易（9999）開市報140.3元，跌6.78%；小鵬汽車（9868）開市報153元，跌5.5%；嗶哩嗶哩（9626）開市報662元，跌5.09%；恒大汽車（0708）開市報6元，跌4.76%；中石化（0386）開市報3.76元，跌4.57%；中石化（0386）開市報3.76元，跌4.57%；海通證券（6837）開市報7.24元，跌4.49%；龍源電力（0916）開市報16.62元，跌4.04%。

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