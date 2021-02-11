港股ADR跌258點 夜期低水215點 美期亞股向下 新地業績
文章日期：2021年9月9日 08:40
美股向下，港股ADR跌258點或0.99%，報26062點，即月恒指夜期跌107點，低水215點，報26106點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌3.47%，折合報506.3元；阿里巴巴（9988）跌2.91%，折合報165.93元；美團（3690）跌2.43%，折合報254.67元；匯控（0005）升0.31%，折合報40.58元；建行（0939）跌0.16%，折合報5.66元。
道期現跌0.068%；標期現跌0.08%；納期現跌0.09%。日股現跌0.5%，韓股現跌0.3%，澳股現跌0.77%。
今日焦點股份可留意：
新地（0016）今公布業績。
中央約談騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲企業，稱「堅決抵制拜金主義」。
金沙（1928）7月錄正數EBITDA，8月LBITDA按年收窄逾八成。
澳門首7個月博彩稅收與去年同期持平。
新世界（0017）34億人幣購上海香港新世界大廈於餘下五成權益。
世紀聯合（1959）三年內在廣東省建千條充電椿，部分車廠因晶片短缺減產一半。
恒大（3333）期權反映看淡居多，認沽期權成交價最低價僅2元。REDD：恒大通知2家銀行，暫停支付貸款利息。
長城汽車（2333）8月銷量跌17%。
寶龍地產（1238）8月合約銷售額按年升17%。
其他報道