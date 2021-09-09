道指連跌3日累計跌412.75點，收市價見8月19日後收市新低；標指連跌3日，累計跌22.88點，對上一次連跌3日是2021年7月19日，收市價是8月27日後收市新低。

道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.2%，報35031點。標普500指數收跌5點，跌幅0.14%，報4514點。納斯達克綜合指數收跌87點，或0.58%，報15286點。

聯合健康跌1.39%，報415.39美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低38點，而Visa升1.25%，報229.09元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報155.11元，跌1%，谷歌母公司Alphabet收市報2873.82元，跌0.4%，亞馬遜收市報3525.5元，升0.46%，Facebook收市報377.57元，跌1.2%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.06%，報467點。德國DAX指數收跌1.47%，報15610點；法國CAC 40指數跌0.86%，報6668點；英國富時100指數收跌0.76%，報7095點。