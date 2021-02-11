金沙7月錄正數EBITDA 8月LBITDA按年收窄逾八成
文章日期：2021年9月8日 20:24
金沙中國（1928）就最新業務狀況作出公布指，於7月及8月錄得淨收益總額分別為2.65億美元及1.48億美元，按年大增516.3%及179.2%；7月及8月份分別錄得經營虧損2500萬美元及8300萬美元，按年減少82.3%及43.9%；淨虧損則分別為6300萬美元及1.25億美元，按年減少61.8%及28.6%。7月份經調整物業EBITDA為4400萬美元，扭虧為盈；8月份經調整物業LBITDA為1400萬美元，按年大減83.1%。
截至8月底，該集團的流動資金總額為25.6億美元，根據2018年SCL循環融資項下可供動用的借款額20億美元，其相信能夠支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，以及應對目前疫情的挑戰。金沙已採取多項紓減措施以克服當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。董事會已不派20年度末期股息及今年度的中期股息。金沙預計，因為疫情帶來的不利影響將持續至疫情全球大流行受控為止。
金沙今日收報26.95元，升2.5%。
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