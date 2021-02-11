截至8月底，該集團的流動資金總額為25.6億美元，根據2018年SCL循環融資項下可供動用的借款額20億美元，其相信能夠支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，以及應對目前疫情的挑戰。金沙已採取多項紓減措施以克服當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。董事會已不派20年度末期股息及今年度的中期股息。金沙預計，因為疫情帶來的不利影響將持續至疫情全球大流行受控為止。

金沙今日收報26.95元，升2.5%。

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